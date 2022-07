Amber Heard retira pedido de apelo de difamação contra Depp

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os advogados que representam Amber Heard apresentaram o aviso na quarta-feira, 20, no condado de Fairfax, Virgínia, de acordo com documentos obtidos pelo site DailyMail. No início deste mês, os advogados que representam Heard entraram com uma moção para um novo julgamento alegando que o veredicto de que ela havia difamado o ex-marido Jonnhy Depp não foi apoiado por evidências. Eles também argumentaram que um dos jurados não foi devidamente averiguado e questionaram se deveria estar no júri. A juíza Penney Azcarate negou o pedido em uma decisão no dia 13 de julho, depois de não encontrar “evidência de fraude ou irregularidade”. Para conseguir emplacar um recurso, Heard precisaria provar que houve erros no julgamento ou na leitura da lei pelo juiz da ocasião.

Heard foi condenada a pagar a Depp 10,35 milhões de dólares em danos no final de um julgamento explosivo de seis semanas em junho, quando o júri decidiu que ela havia difamado o ex em um artigo de opinião de jornal publicado em 2018. Depp recebeu 15 milhões de dólares no total – 10 milhões em danos compensatórios e 5 milhões em danos punitivos. Em contraste, Heard ganhou apenas uma de suas três ações judiciais, relacionadas a declarações feitas pelo advogado de Depp, sugerindo que ela e amigos destruíram seu apartamento antes de chamar a polícia.