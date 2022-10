Alexandre Pires comenta racismo sofrido por Seu Jorge

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Pires disse ver o caso de racismo sofrido recentemente por Seu Jorge com muita tristeza. O cantor esteve no Prêmio Multishow desta terça-feira, 19. “A gente vive um momento de mais atenção e esclarecimento em relação a isso, um momento que tantas coisas são relevadas. Então quando acontece uma situação dessa é meio desanimador, como se voltasse tudo à estaca zero. Fico triste, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de trabalho, ter passado por isso em um lugar que eu tenho muito apreço, que é o povo gaúcho, do Rio Grande do Sul, e de repente você passar por um constrangimento desse é desanimador”, comentou o artista que pediu por mais respeito e humanidade. Seu Jorge também estava no evento, mas não quis falar com a imprensa.