Alessandra Negrini quebra protocolo em transmissão de jogo do Corinthians

Enquanto milhares de pessoas foram às ruas nesta terça-feira, 2, pedir intervenção militar, em decorrência da eleição, totalmente legítima, a atriz Alessandra Negrini, que já se manifestou contra o governo Bolsonaro (PL) e declarou apoio a Lula (PT) no segundo turno das eleições, apareceu com uma camisa com uma mensagem direta no jogo entre Corinthians e Flamengo. E mandou seu recado aos movimentos antidemocráticos que insurgiram ao longo do país. Na transmissão da partida entre o clube carioca e o time paulista, a atriz de ‘Travessia” foi chamada à cabine, durante o intervalo, e vestia a camisa do seu time, o Corinthians. A blusa, de número 8, referenciava o jogado Sócrates, um dos nomes mais ativos, durante a época da ditadura militar, a favor da liberdade. Junto a isso, estava estampado, no uniforme, a palavra “Democracia”. Um recado potente e delicado em um cenário atribulado que o Brasil passa.