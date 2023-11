Alcione reverencia a cultura afro-brasileira em quadro na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apresentado por Maju e o rapper Rael, em celebração ao Mês da Consciência Negra, o quadro Música Preta Brasileira, do Fantástico, traz neste domingo, 19, a cantora Alcione, o compositor Moacyr Luz e os músicos do Samba do Trabalhador, Teresa Cristina, Martinho da Vila e Xande de Pilares, para reverenciar a cultura afro-brasileira, a ancestralidade e a resistência. Ícone do samba, Alcione, aos 50 anos de carreira, celebra a realização do projeto na televisão brasileira, ao lado de parceiros da música. “Tenho certeza de que só a presença desses artistas é um carimbo. Esse projeto é uma coisa muito boa para o povo brasileiro ver, ouvir e falar sobre a música preta, que é um escândalo, é bonito. Estou muito honrada”, diz ela à coluna. Imperdível.