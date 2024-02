Adriane Galisteu explica fantasia da Portela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adriane Galisteu desfila na noite desta segunda-feira, 12, na Portela. Esse é o segundo ano consecutivo que a apresentadora entra na avenida acompanhada do filho Vittorio, 12. Ela explicou o significado da sua fantasia, que carrega nomes de mulheres como Tia Doca e Tia Siata. “Hoje meu lugar não é meu lugar de fala nesse samba enredo. Esse samba enredo conta a história de uma mulher muito poderosa, muito forte. Meu papel é apresentar a escola. Com essas mulheres muito fortes, que contam a história da Portela. E trazer mais mulheres para que a gente cante o poder do Sagrado Feminino”. Galisteu também afirma que não se importa com desconforto na roupa. “Me fala uma fantasia que não incomode. Só se vier pelada. Todas incomodam, machucam. Faz parte do carnaval”.

