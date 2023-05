Adaptada aos novos tempos, coroação de Charles III terá até óleo vegano

A coroação de Charles III, no próximo sábado, 6, na Abadia de Westminster em Londres, será marcada pela tradição de uma cerimônia de séculos, mas com alguns elementos modernizados. Com público reduzido, cerca de dois mil convidados são aguardados, frente aos oito mil que assistiram à coroação da rainha Elizabeth II. O tempo de cerimônia também sofreu alterações e vai durar pouco mais de uma hora, contra quase três em 1953.

Outro detalhe curioso é o óleo usado para a unção do monarca. Em cerimônias anteriores foi usado âmbar cinza retirado de intestinos de baleia, já o de Charles III será vegano. Não vai conter ingredientes animais e será usado óleo de oliva perfumado com jasmim, rosa, gergelim, canela e flor de laranjeira, entre outras essências.

Até a carruagem será mais confortável. Elizabeth II viajou na ida e na volta de sua cerimônia de coroação na suntuosa, mas desconfortável carruagem de ouro, com 260 anos de antiguidade. Charles e Camilla só vão usá-la no trajeto de volta. Para a viagem de ida, optaram pela carruagem do jubileu de diamante, mais moderna, equipada com amortecedores, calefação e ar-condicionado.

Their Majesties will travel in the Gold State Coach, which was commissioned in 1760 and was first used by King George III to travel to the State Opening of Parliament in 1762, and has been used at every Coronation since that of William IV in 1831.

[5/6] pic.twitter.com/jLFhhCyigF

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023