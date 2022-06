A volta ligeira de Johnny Depp aos tribunais – já no próximo mês

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nem tudo parece resolvido na vida de Johnny Depp, mesmo após o processo de difamação envolvendo a ex-mulher Amber Heard. O ator tem pela frente mais um julgamento, desta vez o membro da equipe de um de seus mais recentes filmes o acusa de agressão. Gregg “Rocky” Brooks foi gerente de locação em City of Lies, um thriller policial de 2018. Depp interpretou um detetive aposentado no longa, que estava programado para ser lançado em setembro de 2018, mas foi cancelado após a abertura do processo. O trailer chegou a ser divulgado (assista mais abaixo). No processo, Brooks diz que o ator gritou e o agrediu com dois socos nas costelas. De acordo com informações da Variety, Brooks também está processando a produtora de Depp por rescisão injusta, alegando que foi demitido depois de se recusar a assinar um acordo para não processar a produção.

Este julgamento está programado para começar 25 de julho no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. Os advogados Camille Vasquez e Benjamin Chew voltam a defendê-lo. E, ao contrário do último, envolvendo sua ex-mulher Amber Head, este julgamento não será televisionado.