A volta de Kevin Spacey aos sets após processos de agressão sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto Kevin Spacey enfrenta vários processos oriundos de acusações de agressão sexual no Reino Unido – e embalado por ter ganhado 40 milhões de dólares em um deles – ele volta aos sets. Terá um papel em um thriller independente britânico. Intitulado Control, da Cupsogue Pictures, o ator vai atuar apenas em voz, conforme adiantou a Variety.

Escrito e dirigido por Gene Fallaize, o filme conta a história da ministra do governo britânico, Stella Simmons, que embarcou em um caso tórrido com o primeiro-ministro. Uma noite, enquanto Simmons voltava para casa em seu carro, ela é sequestrada por alguém que a conhece e quer vingança. Spacey interpreta o antagonista desencarnado assumindo o controle do carro de Simmons. As filmagens estão marcadas para o início do próximo ano no Camberwell Studios, em Londres.

No início deste mês, o Crown Prosecution Service do Reino Unido informou que estava acusando o ator em mais sete crimes sexuais, todos relacionados a um mesmo denunciante. Spacey ainda não compareceu ao tribunal para entrar com um pedido. Apesar das batalhas em andamento, Fallaize disse que escreveu o roteiro de Control com Spacey em mente. Spacey foi condenado a pagar ao produtor de House of Cards, 31 milhões de dólares em danos depois que a série da Netflix foi cancelada após as acusações de abuso contra ele.