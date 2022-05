Kevin Spacey é acusado de violência sexual contra homens na Grã-Bretanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kevin Spacey, 62 anos, é acusado de quatro crimes por violência sexual cometidos contra homens na Grã-Bretanha. Em comunicado divulgado à imprensa nesta quinta-feira, 26, Rosemary Ainslie, chefe da divisão especial de investigação de crimes de Londres, diz que foi autorizada ainda uma investigação contra o ator por “fazer uma pessoa se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento”. A autorização permite uma revisão das provas recolhidas pela força policial de Londres. Spacey ainda não pode ser formalmente acusado, a menos que entre na Inglaterra ou no País de Gales.

O comunicado de imprensa, informado pelo The New York Times, explica que as acusações dizem respeito a três queixas. Os incidentes datam de março de 2005, agosto de 2008 e abril de 2013, época em que Spacey era diretor artístico do teatro Old Vic, em Londres. Todos os incidentes ocorreram em Londres, exceto um de 2013, em Gloucestershire, Inglaterra. A Polícia Metropolitana diz que um dos homens agora tem “cerca de 40 anos” e que os outros dois estão na casa dos 30 anos, fornecer suas idades exatas.

Produtores de TV e cinema começaram a retirar Spacey dos projetos depois que as notícias apontam para uma série de acusações envolvendo o ator, inclusive na época em que filmava o drama político da Netflix “House of Cards”. A série seguiu sem o ator.