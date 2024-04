A virada de chave de Taís Araújo por uma alimentação mais saudável

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O lançando do novo livro de Gisele Bündchen reuniu famosos no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para uma conversa sobre bem-estar e vida saudável. Como uma das participantes, além de Angélica, Taís Araújo, 45 anos, compartilhou com o público seu momento de virada para estabelecer uma rotina saudável, além de explicar os hábitos dos filhos em casa, João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de 8 anos, fruto do relacionamento com Lázaro Ramos.

“Tive uma virada na minha alimentação quando fiz 40 anos. Falei: ‘a partir de agora vou prestar atenção no que como, vou me exercitar diariamente, vou olhar para mim, vou cuidar da minha espiritualidade’. E esses últimos seis anos foram transformadores da minha vida. Só melhorou a relação com a minha família, meus filhos, meu trabalho. Minha mãe fala assim: ‘Taisinha não come, Taisinha se alimenta’. E é verdade. Eu como absolutamente tudo, mas quando vou comer uma coisa não tão saudável, como e depois compenso. O meu dia a dia é absolutamente saudável. E não faço por estética, mas pelo bem-estar. As crianças lá de casa amam legumes. Brócolis é uma coisa que, se não tiver, eles reclamam. Mas como comem bem e de tudo, abri brecha para a besteira, que eles comem lá com os amigos da escola. Acho que perdi um pouco o controle, foi um caminho sem volta”.