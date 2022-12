A única pessoa que arrancou sorriso de Roberto Carlos em gravação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi com preocupação que a direção da TV Globo acompanhou a gravação do especial de fim de ano de Roberto Carlos na terça-feira, 29. Ainda muito abalado pela morte de Erasmo Carlos, o rei estava visivelmente abatido e não recebeu amigos e patrocinadores no camarim. O único lampejo de alegria se deu quando ele recebeu no palco a atriz Lucy Alves, que interpreta a protagonista Brisa na novela Travessia. Tocando uma sanfona, ela cantou em dueto com o anfitrião a música De volta pro meu aconchego. A apresentação da atriz no programa que vai ao ar dia 23 foi um pedido pessoal do cantor, um noveleiro compulsivo.