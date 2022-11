A tristeza de Roberto Carlos em gravação de seu show na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aconteceu na noite desta terça-feira, 29, a gravação do programa especial de final de ano de Roberto Carlos para a TV Globo. Sob direção de Boninho, o programa conta com uma homenagem ao amigo do cantor e parceiro de inúmeros sucessos, Erasmo Carlos, que faleceu há exata uma semana. A coluna teve acesso à informação de bastidores do programa e adianta o que será visto no ar, na noite do dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal.

Roberto fez a homenagem a Erasmo quase no final do show, ao cantar a canção Amigo. Ele sabia que a Globo faria uma surpresa ao parceiro, mas preferiu não saber com antecedência.

No telão surgiu a foto de Erasmo e um áudio de uma entrevista dele, falando da parceria, da amizade e da irmandade que ambos nutriam um pelo outro. O áudio total tem três minutos. Roberto não segurou a emoção.

Na sequência, o cantor falou da saudade do amigo e de como é grato por sua amizade. Mais uma vez, ele deixou as lágrimas caírem. Só na sequência, emendou os versos “você é meu amigo de fé, meu irmão camarada”. Os olhos marejados se mantiveram até o final. Foi pedido do próprio Roberto a Boninho não ensaiar este trecho do show, ele queria que a emoção fosse genuína. E assim foi feito.

Todo vestido de branco, Roberto se apresentou por 2h40. No final, o tradicional momento que joga flores para a plateia foi de uma forma um tanto diferente. Ao invés dos sorrisos e da interação mais informal, ele estava abatido após tanta emoção, não sorriu mais.

Dessa vez, a TV Globo não convidou elenco para estar na plateia. Os ingressos do Qualistage, na Barra da Tijuca, no Rio, foram vendidos. Poucas celebridades estavam presentes. Ana Furtado estava junto com Boninho. Em uma suíte de patrocinadores, Luciano Huck e Angélica. Robson Caetano estava na plateia.