Os últimos trabalhos de Erasmo Carlos

Um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, o cantor e compositor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, 22, após ter sido internado às pressas no Rio de Janeiro. O cantor criou uma carreira de dar inveja a qualquer um. Em anos últimos de vida, ele continuou se dedicando aos trabalhos e, sempre inventivo, não deixou de ser referência.

No ano de 2020, foi protagonista em um filme da Netflix, junto a atriz Larissa Manoela. Já em fevereiro de 2021, Erasmo lançou o álbum O futuro pertence à…Jovem Guarda, com oito canções dos anos 60. A performance do disco foi premiada no Grammy Latino de 2022, pelo trabalho O futuro percente à… Jovem Guarda“, nesta semana.

“É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, esse Grammy é o reconhecimento do nosso trabalho. O Futuro Pertence à Jovem Guarda”, escreveu, em sua última publicação antes de morrer. Um dos seus últimos posts foi uma homenagem à outra icônica voz da MPB, Gal Costa.