A troca de farpas entre Alok e irmão de Bruno Gagliasso após show no Rio

Alok foi responsável por protagonizar o ‘show do século’ na praia de Copacabana no Rio de Janeiro, no sábado, 26. Ele comemorou seu aniversário de 32 anos em um show, que também celebrou o centenário do Hotel Copacabana Palace. Porém, o artista foi alvo de críticas do deputado Thiago Gagliasso (PL), 34, irmão de Bruno Gagliasso, que acusou o DJ de não se preocupar com a segurança do público e apresentar um viés político na apresentação.

“Mais um artista preocupado com a política do Brasil esquecendo de se preocupar com a segurança do seu público, em seu próprio show”, disse Thiago em um vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra algumas cenas das confusões que aconteceram antes, durante e depois do show. Horas depois, Alok respondeu a publicação do deputado: “Irmão, tudo bem? Você está induzindo as pessoas a me atacarem sem razão. Nunca fiz um discurso de ódio a ninguém em meu show. Você não viu o vídeo completo. Isso aconteceu em 2019, no Rock in Rio. E sabe qual foi meu discurso? Meu discurso foi falando sobre a importância de amar uns aos outros. Apenas isso. Eu nunca induzi as pessoas a vaiarem ninguém. Você está espalhando mentira, cara”.

O show gratuito atraiu grande multidão e muitos flagrantes de furto. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, cerca de 500 pessoas foram conduzidas para as delegacias da região, sendo encaminhados para a 12ª DP (Copacabana), 13ª DP (Ipanema) e 14ª DP (Leblon).

