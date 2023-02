A tristeza do Império Serrano, rebaixado no carnaval carioca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A escola de samba retornou ao Grupo Especial e foi a primeira a desfilar no domingo, 19, com enredo em homenagem a Arlindo Cruz. Lugares de Arlindo assinado pelo carnavalesco Alex de Souza, que fez sua estreia na escola, contou com seis setores. A campeã de 2023 é a Imperatriz Leopoldinense.

Leia também: Como foi o desfile da escola

O primeiro setor mostrou a relação do artista com bloco carnavalesco Cacique de Ramos. O segundo mostrou o subúrbio, com a simulação de um bar em Madureira, zona norte do Rio. O terceiro setor veio com toda a religiosidade do músico, no quarto as canções românticas de Arlindo, o quinto setor retratou o lado de compositor de samba-enredo e também seu amor por Babi Cruz, sua mulher. O último setor trouxe o artista à avenida, com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo. Arlindo estava no carro alegórico acompanhado de artistas como Péricles, Regina Casé, Júnior e Marcelo D2.

A agremiação cometeu falhas durante sua apresentação, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Marlon Flôres e Daniele Nascimento enfrentaram o vento, a bandeira acabou enrolando e fizeram uma coreografia lenta, que acabou atrasando o andamento. Além disso, nem todos os integrantes das alas cantavam, talvez por conta do grande volume das fantasias. A evolução também ficou prejudicada, um grande espaço foi deixado à frente da quarta alegoria, no primeiro módulo de julgamento, que possui a cabine dupla.

Reveja vídeos exclusivos dos desfiles na Sapucaí:

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade