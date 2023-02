AO VIVO: Acompanhe a primeira noite de desfiles de Carnaval na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acompanhe a cobertura ao vivo das seis primeiras escolas de samba que desfilam no Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste domingo, 19. Em ordem de desfile, são elas: Império Serrano, Acadêmicos do Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Salgueiro e Estação Primeira de Mangueira. Cobertura completa do carnaval na coluna GENTE.

23h04 – Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no setor 01. A Grande Rio se prepara para brigar pelo bicampeonato

22h50 – Império Serrano termina desfile

A escola emocionou a todos ao trazer o grande homenageado que abre a primeira de noite de desfiles, Arlindo Cruz, na última alegoria, que arrancou gritos emocionados da arquibancada. De volta ao grupo especial, a Império Serrano soube emocionar todos os presentes na Sapucaí. Sem estar entre as favoritas, a agremiação deve lutar para se manter no grupo especial. Se depender da força imperiana do subúrbio carioca, o trabalho foi bem feito.

22h47 – Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, sai em carro especial no final do desfile do Império Serrano

22h37 – Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, rainha de bateria pé quente, desfila pela segunda vez consecutiva

22h32 – Pista molhada dificulta casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira de evoluir

22h30 – No quarto carro, Babi Cruz, mulher de Arlindo e ex-porta-bandeira

22h18 – Arlindinho é a grande surpresa da comissão. O público reage com aplausos

22h10 – A agremiação, de volta depois de cinco anos fora do Grupo Especial, percorre momentos e espaços que marcaram a carreira do artista

O carro abre-alas da Império Serrano leva para a avenida um imenso São Jorge, acompanhado por 11 dragões, que simbolizam as adversidades, e nove coroas, que representam os títulos da escola.

21h53 – Arlindo é responsável por grandes sucessos, como Bagaço de Laranja, Casal Sem Vergonha, Dor de Amor e Quando eu te vi Chorando e fez parte do grupo Fundo de Quintal por 12 anos

O enredo da verde e branco, Lugares de Arlindo, é baseado no sucesso Meu Lugar e foi pensado pelo carnavalesco Alex de Souza, ex-Salgueiro.

21h33 – Império Serrano já chegou na concentração sob forte queima de fogos

A primeira escola a desfilar neste carnaval vai homenagear o sambista Arlindo Cruz. O músico sofreu um AVC em 2017 e segue em recuperação desde então. Sua presença é confirmada por familiares.