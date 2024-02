A transformação – não só física – de Thor, filho de Eike Batista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primogênito do polêmico empresário Eike Batista com a ex-modelo Luma de Oliveira, Thor, 32 anos, nunca esteve longe dos holofotes. Agora, com o nascimento de seu primeiro filho, com a influenciadora Lunara Campos, chamou atenção – além da mudança radical de seu visual – a imagem de “pai de família” que passa a adotar.

Enquanto Eike esteve na “crista da onda”, o herdeiro direto era chamado de “playboy” nas rodinhas da zona sul carioca. Não por acaso, colecionou problemas ao longo da década passada. Como a apreensão de sua Ferrari em 2012, por andar sem a placa dianteira. Esse, aliás, foi o menor dos problemas. A ostentação fazia parte da rotina do rapaz, além de brigas em casas noturnas, como na Pacha, em Búzios, ou na já extinta Baronetti, em Ipanema. Os músculos que lhe saltavam à vista eram fruto do uso de anabolizantes, conforme ele próprio assumiu, chegando a pesar 105 quilos. Em março de 2012, sua maior dor de cabeça: atropelou e matou o caminhoneiro Wanderson Pereira dos Santos, quando cruzava uma rodovia em Duque de Caxias (RJ). No ano seguinte, a Justiça do RJ determinou que pagasse a multa de 500 mil reais à família de Santos. Em 2015, foi absolvido em definitivo.

Enquanto o pai chegou a ser preso duas vezes em operações Lava Jato, a mais recente em 2019, acusado de pagar 16 milhões de dólares em propina ao ex-governador Sérgio Cabral, o filho se manteve à frente dos negócios. Em 2017, assumiu a presidência do Grupo EBX. Atualmente tem companhias que atuam no segmento de infraestrutura, logística, trading de commodities e imobiliária.

Agora já distante daquela imagem de filho do então sétimo homem mais rico do planeta, Thor passa a ostentar um princípio de calvície e já não apresenta os músculos que o faziam se comparar ao personagem de HQ que lhe dá o nome. Fotos em academia puxando pesos exagerados, como bom amante do fisioculturismo, são coisas do passado. Longe também das boates há algum tempo, ele atravessa uma fase caseira entre chupetas e mamadeiras.