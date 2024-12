A tendência de filhos de celebridades em não se tornarem herdeiros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Muitos sonham em ser herdeiros, mas ser filho de rico nem sempre é garantia de crescer com a vida ganha. Essa é uma tendência que tem se visto no mundo das celebridades. Artistas nacionais e internacionais já declararam, em diferentes ocasiões, que a herança está mesmo só no amor – seja por uma decisão dos filhos ou pela vontade dos pais. A coluna GENTE reuniu alguns exemplos de celebridades que pretendem adotar essa moda.

Ronald. O filho de Ronaldo Fenômeno comentou, certa vez, que o pai brincou dizendo que não deixaria herança nem para ele nem para os filhos. Brincadeira ou não, a declaração acendeu o alerta do DJ de 24 anos, que já começou a guardar uma reserva de emergência.

João silva. Filho do Faustão, o apresentador de 20 anos já enfatizou que o dinheiro do pai não lhe pertence. “Quero construir meu patrimônio”, disse. No entanto, João ainda mora com os pais, o que lhe dá privilégios de não pagar contas.

Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood. Filhos dos atores Ashton Kutcher e Mila Kunis, as crianças de 10 e 7 anos só vão receber dinheiro dos pais se for para montar um negócio. “Se meus filhos quiserem começar um negócio, e tiverem um plano bom, eu vou investir nele”, comentou o ator.

Brooklyn Beckham. Este contará com a herança do nome, pois os pais, Victoria Beckham e David Beckham já o aconselharam a decidir sobre a própria carreira. O jovem entendeu o recado e até começou a trabalhar em um café em Londres, na Inglaterra.

Ella Loudon. Primogênita de Daniel Craig revelou que não quer depender do pai, mas o próprio astro de 007 já havia dito que não pretende deixar sua fortuna, avaliada em 116 milhões de libras esterlinas (cerca de 900 milhões de reais), para os filhos. “Acho que herança é algo bem desagradável”.

