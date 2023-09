O problema de Ashton Kutcher ao defender amigo condenado por estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segundo uma fonte próxima ao ator, Ashton Kutcher está desesperado para recuperar a sua reputação depois de defender o amigo Danny Masterson para o júri no processo em que o ator foi acusado e condenado por estupro de duas mulheres. “Ashton está desesperado para tirar sua reputação desta sujeira. Ele quer que as pessoas saibam que ele SABE que cometeu um erro!”, disse a fonte ao The National Enquirer.

Na carta, ele e a mulher, Mila Kunis, defendem o colega de elenco da série That’s 70 Show. Kutcher descreveu Masterson como um “modelo” e amigo querido, enquanto Kunis se referia a seu ex-colega de elenco como um “amigo incrível”, “confidente” e “excelente figura de irmão mais velho”. Depois da repercussão negativa, o casal publicou um vídeo nas redes sociais para se explicar e se desculpar. Ashton também decidiu deixar o cargo de presidente de uma organização anti-abuso sexual infantil que fundou com a ex-mulher, Demi Moore.

“Depois que minha esposa e eu passamos vários dias ouvindo, refletindo pessoalmente , aprendendo e conversando com sobreviventes e com os funcionários e liderança da Thorn, determinei que a coisa responsável a fazer é renunciar ao cargo de Presidente do Conselho, com efeito imediato. Não posso permitir que meu erro de julgamento desvie a atenção de nossos esforços e das crianças que servimos”, disse ele em nota.

