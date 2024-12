Sumido das telas, Faustão reaparece nas redes por um bom motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Distante da televisão e das redes sociais há algum tempo, Faustão, 74 anos, reapareceu em um vídeo compartilhado no Instagram, nesta segunda-feira, 2, para comemorar o aniversário de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que completou 89 anos no último sábado, 30. Na publicação, o apresentador aparece sentado, sozinho e fazendo um discurso sem economizar nos elogios ao ex-diretor da TV Globo.

“Cada vez mais lúcido, com vitalidade absurda. Não vou falar de histórias dele, das viagens, como uma vez ele e Sérgio Mendes quase saíram na porrada com um sommelier em um restaurante em Paris. Não vou falar de outras coisas como essas aqui. Prefiro falar de um cara em que a vida inteira todo mundo sempre lembrou como gênio da publicidade, do rádio, da televisão, o homem que foi o divisor de águas dentro da televisão. Só que, dentro dessa caminhada, sempre teve espaço para ajudar as pessoas. De todo o tipo. Recomendando médicos, acalmando as pessoas com seus problemas de saúde e, principalmente, resolvendo problemas de todo o tipo. Na hora em que a pessoa mais precisa, seja ela quem for, principalmente os mais necessitados – e durante todo o tempo em que ele foi o chefão na Globo”, disse.

No vídeo, Faustão citou o transplante de coração pelo qual passou recentemente e exaltou a saúde do amigo. “Só mesmo um cara como o Boni poderia chegar abençoado pelos Deuses a essa idade com tanta vitalidade e energia, e principalmente se preparando para o futuro, para os noventa, para os cem. Para quem convive com ele, o ser humano Boni é infinitamente melhor do que o profissional que revolucionou a publicidade, o rádio, a televisão. Ele sim, é primeiro e único nessa área”, finalizou.