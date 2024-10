As ‘joias’ guardadas na casa de Faustão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Silva, 20 anos, filho do Faustão, 74, mostrou uma coleção de objetos raros e especiais que o apresentador guarda na casa da família.

Entre os itens mostrados em um vídeo publicado nas redes sociais, estão o capacete de Ayrton Senna, de 1991; um “aviãozinho” de dinheiro feito por Silvio Santos, na comemoração de 60 anos do programa do dono do SBT; uma bola de basquete usada por Oscar Schmidt, 66; e uma luva usada por Vitor Belfort, 47.

Durante o tour pelas “joias”, o apresentador deu destaque a uma foto do pai como repórter de campo entrevistando Pelé e uma chuteira usada por Rogério Ceni, em um jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro no Estádio Morumbi, em 2013. “Com elas, marquei o gol 111 da minha carreira”, leu João em uma placa colocada ao lado do objeto, que Fausto Silva ganhou de presente de aniversário.