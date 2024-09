Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Silva, filho de Faustão, atualizou o estado de saúde do pai, enquanto aguardava o show de Travis Scott, na primeira noite do Rock in Rio. Faustão passou por dois transplantes há alguns meses e se recupera em casa. “Ele está em um momento de recuperação. Está fazendo hemodiálise e está em casa, com a família e vendo amigos. Isso que vale”, explicou João, que está prestes a estrear seu novo programa na Band, seguindo os passos do pai. “Todo programa meu quando acaba vem cartinha do seu Fausto falando o que está ruim e o que está bom. Ele é muito exigente, mas sempre com um ensinamento”, acrescentou.