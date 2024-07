Filho de Faustão, João Silva revela a ‘herança’ que ganhou do pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Silva, de 20 anos, filho de Faustão, 74, revelou o legado que adquiriu do pai. Ele afirma que vem de Faustão a inspiração e ensinamentos para a vida pessoal e profissional. O herdeiro seguiu os passos do pai e hoje apresenta o Programa do João, todos os sábados, no canal Band.

“Em muitas famílias, os filhos seguem a mesma direção dos pais. Estudava no Colégio Objetivo, aqui em São Paulo. Lá eles têm uma rádio chamada Trianon, dentro do grupo da Rádio Mix. Comecei a trabalhar lá, apresentando um festival para até 15 mil alunos. Me deram essa oportunidade, era uma coisa de louco, várias bandas saíram de lá. Depois, fui morar fora e voltei. Aí meu pai perguntou se eu não queria trabalhar com ele quando estava indo saindo da Globo para a Band. Foi muito louco, porque era uma paixão que eu tinha, mas eu não esperava que fosse acontecer. Meu pai tem uma frase muito legal que diz que é importante que se faça caridade e ajude as pessoas. Mas antes devemos fazer justiça. Isso é uma coisa que eu levo muito para a minha vida. Esse senso de justiça é o que eu mais tento pegar do meu pai. Na parte profissional, acho que é o fato de ser cúmplice sempre da audiência”, recorda João, em entrevista que vai ar no programa Sabadou com Virginia, do SBT, neste sábado, 13. Além dele, Faustão ainda é pai de Lara Silva, de 25, e Rodrigo, de 16.