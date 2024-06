O ‘presente’ dado a David Beckham por sua lealdade a rei Charles

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando Harry decidiu deixar o papel de royal e os afazeres no Palácio de Buckingham, David Beckham, 49 anos, tomou lado e se afastou do príncipe. Agora veio a recompensa: o rei Charles III, de quem ficou mais próximo, decidiu nomeá-lo embaixador da King’s Foundation, principal instituição de caridade da realeza britânica. Em recente encontro com o monarca, o ex-craque acertou que vai entrar em campo, divulgando um hobby antigo por meio da instituição ­— a apicultura, à qual se dedica em sua fazenda no interior da Inglaterra. “Estou ansioso para garantir que os jovens tenham maior compreensão da natureza e compartilharmos dicas sobre a criação de abelhas exóticas”, disse Beckham, um dos donos do clube Inter Miami, aquele do Messi.

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2024, edição nº 2896