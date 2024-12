A principal ressalva de Daniel Craig com James Bond

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniel Craig, 56, o icônico James Bond da franquia 007, desabafou que construir a masculinidade do personagem foi o principal desafio ao interpretar o espião do MI6. O ator admitiu que tinha ressalvas porque o comportamento beirava o ridículo, mas ele precisava fazer funcionar. “Eu diria que uma das minhas maiores ressalvar em interpretar o James Bond seria a construção da masculinidade dele. Muitas vezes era até ridículo, mas você, como ator, não pode zombar e precisa fazer funcionar. Você precisa acreditar nisso”, declarou em entrevista ao The New Yorker. No total, ele deu vida ao personagem em cinco filmes — o último deles foi 007: Sem Tempo Para Morrer (2021).

No trabalho mais recente, o filme Queer, Craig vive o protagonista William Lee, que é homossexual e precisa lidar com seu vício em drogas. O longa estreará nos cinemas brasileiros no dia 12 de dezembro.