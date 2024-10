A cena mais ousada da carreira de Daniel Craig, o eterno 007 dos cinemas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esqueça o smoking. Em Queer, com lançamento previsto para novembro, Daniel Craig, 56 anos, por tanto tempo o agente 007, surpreende ao interpretar o alter ego do escritor William S. Borroughs (1914-1997), na trama homônima do livro, de um expatriado americano que lida com a homossexualidade e o vício em drogas. Numa das ousadas cenas, os personagens de Craig e Omar Apollo não escondem como vieram ao mundo e protagonizam tórridos takes. “Sabemos sobre o que é o filme e tentamos fazer o dueto o mais realista possível”, explicou Craig. Já Omar se preparou para tamanha exposição perdendo quase dez quilos. Choveram comentários nas redes, alguns saudosistas em relação a “meu nome é Bond, James Bond”, mas também elogios à atuação de Craig, que, segundo as casas de aposta, tem chance de levar o primeiro Oscar.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 18 de outubro de 2024, edição nº 2915