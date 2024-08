Após série sobre marido, Victoria Beckham terá próprio documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da tumultuada série documental Beckham (2023), da Netflix, sobre David Beckham, a estrela ex-Spice Girl terá sua própria produção, anunciada nesta quarta-feira, 21. O novo lançamento vai explorar a vida de Victoria, começando em seus dias com o grupo musical nos anos 90 até sua atual e bem-sucedida carreira na indústria da moda. Seguindo a série do marido, que narra sua ascensão à fama como um jogador de futebol de sucesso e ícone da cultura pop, o projeto promete “chegar perto e pessoalmente da ex-estrela pop enquanto ela concilia seus negócios e vida familiar”. Nicola Howson, indicada ao Emmy (Beckham; 99; Save Our Squad; Ronnie O’Sullivan: The Edge of Everything) e Julia Nottingham, indicada ao BAFTA (Pamela: A Love Story; The Greatest Night in Pop) atuam como produtoras executivas.