A surpreendente opinião de Angélica sobre relação aberta e aborto

A apresentadora Angélica surpreendeu ao falar sobre monogamia e aborto durante a participação no programa de entrevistas “Roda Viva“, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 11. A mulher de Luciano Huck admitiu sentir ciúmes do marido, mas sem exageros ou invasão de privacidade, destacando que vê os casais não-monogâmicos como uma referência de respeito no relacionamento. “Temos muito o que aprender com os não-monogâmicos, conhecemos casais que são. Luciano e eu temos muita troca, eu acho que sou até sou mais ciumenta que ele, mas um ciúme saudável. A gente confia muito na nossa relação e acho que é isso, a parceria, confiar naquilo que a gente quer construir”, disse a apresentadora.

Sobre o aborto, ela defendeu o direito da mulher de escolher ter ou não o bebê. Angélica também se mostrou alarmada com a quantidade de meninas que deixam de estudar ou trabalhar devido a gravidez. “Sou a favor de a mulher ter escolha. A mulher tem que poder decidir! A gente vê a quantidade de menina que deixa de estudar, deixa de trabalhar ou em situações extremas, de estupro… Então, esta é uma decisão que, cada vez mais, que as mulheres têm que poder tomar. A gente fala mais sobre isso abertamente também, e isso é um ponto positivo para que elas possam tomar a decisão correta sobre o corpo delas”, explicou.