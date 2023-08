A semelhança de Bruno Montaleone com o namorador Ivan, de ‘Amor perfeito’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Além da novela Amor Perfeito, da TV Globo, na qual vive o galanteador Ivan, Bruno Montaleone, 26 anos, também protagoniza seu primeiro filme, Perdida, produção da Disney que chega em breve nos cinemas. Ex de Sasha Meneghel, o ator está em relacionamento com a cantora Clarissa Müller. A seguir, a conversa de Bruno com a coluna.

Seu personagem em Amor Perfeito é um autêntico namorador sem compromissos. Como entrou no clima desse papel? Ivan é o filho do meio de três filhos do prefeito. No começo, abusa da posição de filho de uma grande figura da cidade e, inclusive, tenta usar do seu nome para conquistar as moças que aparecem pelo caminho. Não tem muita vontade de ter relação duradoura com nenhuma, o que traz desconforto a seus pais. Mas creio que alguma moça vai mexer com o coração de Ivan.

Recebeu algum treinamento? Na verdade, não recebi nenhum treinamento, e o Ivan tampouco… Ele não gosta de trabalhar, foi colocado como salva-vidas porque já passava a maior parte do tempo na piscina, azarando as moças.

Que semelhanças você encontra com o Ivan? A maior semelhança é o fato de vivermos numa casa em que só existe a matriarca tendo que aguentar os homens. Somos quatro irmãos. E diferenças são muitas, o Ivan não gosta de trabalhar e arruma mil artifícios para escapar de fazer algo útil. Eu, por outro lado, trabalho desde novo e amo o que faço, sou apaixonado pela profissão. Outra diferença gritante é que o Ivan é fofoqueiro e até gosta de causar intriga. Já eu, totalmente na contramão, sou daqueles que vai morrer com informação que alguém confiou.

Como você lida com o estereótipo de galã? Sinto que as pessoas chamam de galã como um elogio, então recebo de forma elogiosa e nunca depreciativa. Mas estereótipos, de maneira geral, limitam e restringem, ninguém é uma coisa apenas.

Tem muita vaidade? Fico vaidoso, por exemplo, quando elogiam meu trabalho, dizem que assistiram, prestigiam. Isso me traz sensação de realização, ao mesmo tempo, essa vaidade no aspecto físico é bem equilibrada. Gosto de me exercitar, de me vestir bem, mas estou longe de ser a pessoa que não pode passar por um espelho.

Quais são seus hobbies preferidos? É difícil incluí-los na rotina de gravações? É difícil! Gravar novela toma muita parte do dia! É preciso organizar para poder curtir os hobbies. Gosto de tocar guitarra, ver filmes e séries, jogar meu games, ir à praia, jogar altinha. Mas confesso que ultimamente não tenho conseguido praticar esportes, faz tempo que não surfo nem ando de skate, a academia quebra um bom galho nesses momentos.

Quais são seus próximos desafios na carreira? Com certeza sonho em fazer muita coisa, me vejo apenas começando. Em breve lanço nos cinemas meu primeiro protagonista no filme Perdida, da Disney. Quero fazer mais e mais cinema, era o meu maior sonho desde criança…Ter a oportunidade de trabalhar com o Tarantino, que eu tenho esperança que se arrependa de falar em aposentadoria, seria zerar a vida! Brincadeiras à parte, adoraria atuar com Wagner Moura, Marjorie Estiano, Osmar Prado e com a unanimidade maior do país, Fernanda Montenegro. Seria uma honra inigualável.

