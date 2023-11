A saia-justa de Tatá Werneck com Luísa Sonza no Prêmio Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tatá Werneck perde o amigo, mas não perde a piada. No palco do Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, 7, no Rio, a atriz fez piada com recente episódio protagonizado por Luisa Sonza. Em tom jocoso, deu recado ao marido, o ator Rafael Vitti, que estava na plateia: “Rafa, fez merda, amanhã estou às sete e meia da manhã te expondo no café da manhã com Ana Maria Braga”. Muitos riram, Luisa não.

