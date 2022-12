A revolta de Osmar Prado contra Bolsonaro em programa do Huck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neste domingo, 25, Osmar Prado, 75 anos, foi eleito o melhor ator coadjuvante de 2022 no Melhores do Ano por seu papel na novela Pantanal. No discurso de vitória, durante o programa de Luciano Huck, ele criticou o governo de Jair Bolsonaro, que saiu derrotado nas eleições presidenciais de outubro.

“Conseguimos com a novela e, particularmente com o Velho do Rio, dar um pouco de alegria para o nosso povo, que foi muito maltratado nesses últimos quatro anos. Nosso povo foi desrespeitado nesses últimos quatro anos. É preciso que agora, a partir de 1º de janeiro, nós consigamos reconstruir esse país”, declarou Osmar Prado.