A revolta de Luísa Sonza ao ouvir nome de Chico em evento com Anitta

Luísa Sonza, 25, não gostou de ouvir o nome de Chico Moedas, seu ex-namorado, de 27, durante uma participação na gravação do DVD do grupo de pagode Menos é Mais. Na madrugada desta quinta-feira, 26, a plateia relembrou a versão antiga da canção que ela fez em homenagem ao ex. A letra original dizia: ‘Chico, se tu me quiseres sou dessas mulheres de se apaixonar’. Ela, depois de descobrir uma traição, decidiu substituí-la por: ‘Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar’.

“P*rra, tá de sacanagem? Falaram Chico, vai se f*der! Volta, volta, volta”, pediu ela à banda. “Tem gente que ainda não aprendeu, tem que aprender”, reclamou ela em seguida. O evento reuniu também outros cantores, como Xand Avião, 41, e Anitta, 30. Além de ser a estreia de Luísa cantando pagode.