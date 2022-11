A repercussão deslocada do discurso de Bolsonaro entre seus aliados fiéis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no domingo, 30, enfim apareceu para dar uma coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 1. Foram mais de 45 horas desde o resultado das urnas, que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o novo presidente do país. Logo após seu brevíssimo discurso – de dois minutos, apoiadores políticos saíram em sua defesa. Bia Kicis, deputada federal pelo PL, parabenizou Bolsonaro e disse que a fala dele foi “perfeita”. Já Nikolas Ferreira (PL), eleito deputado federal mais votado do país, ressaltou a defesa do mandatário aos protestos que pedem intervenção do Exército. Sérgio Camargo, ex-secretário do governo, chamou o processo de votação de “fraudulenta eleição de um bandido”. As mensagens de bolsonaristas, para variar, destoam da realidade.

Passou o recado,não se curvou e mais uma vez reafirmou sua conduta democrática,ao contrário de quem o acusa de antidemocrático.Autorizou o início da transição na forma da lei,mas mencionou o sentimento de indignação pela injustiça de como se deu o processo eleitoral. pic.twitter.com/8Fg3NPBVRa — Bia Kicis (@Biakicis) November 1, 2022

Presidente deixou claro que as manifestações se deram pela indignação e injustiças do processo eleitoral. Devem ser respeitadas, desde que sejam pacíficas e não se igualem aos métodos da esquerda. Além de que a oposição não jogou dentro das quatro linhas. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 1, 2022

Não reconheceu e nunca o fará. 🇧🇷 pic.twitter.com/xMccUu9At5 — Sérgio Camargo (@CamargoDireita) November 1, 2022

Continua após a publicidade

Vejo muita gente apostando (ainda) num xadrez 4D, como se sempre houvesse uma carta na manga. Gente, o presidente deixou claro que nossos métodos são diferentes, e Ciro Nogueira prepara a transição do governo. É hora da ficha cair. Vamos fortalecer as trincheiras viáveis! — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 1, 2022

Porra Bolsonaro, era só você fazer um discurso bonito aceitando a derrota. Ai era 4 anos fazendo oposição e uma chance de voltar como herói. Esse seu silencio é um grande motor do caos gerando instabilidade em um pais a beira do colapso.Perdeu mtos créditos para a próxima eleição — ♔ Monark (@monark) November 1, 2022

Extraí do discurso de Bolsonaro o seguinte: 1) cabe ao Presidente andar na legalidade; 2) cabe ao povo buscar justiça. O Presidente não disse, mas deixou a entender que uma coisa não é conflitante com a outra. Não enquanto ele for Presidente. Mas esta é a minha interpretação. — Professor Bellei (@ProfessorBellei) November 1, 2022

Pra mim o resumo é: vcs estão no caminho, eu faço o que a lei manda — God_gun_life03 (@God_gun_life03) November 1, 2022

Continua após a publicidade