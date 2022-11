A relação entre Gusttavo Lima e os protestos de apoio a Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dada a insatisfação com o resultado das eleições do último domingo, 30, eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu o pleito para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram às ruas pedir intervenção militar. Como forma de protesto, diversas vias expressas ao redor de todo o Brasil foram fechadas, fato que atrapalhou a locomoção de pessoas e de cargas totalizando mais de 16 estados e 500 rodovias com trânsito dificultado parcial ou integralmente. Apoiador assíduo de Bolsonaro, tendo cantado até na campanha do então candidato à reeleição, Gusttavo Lima teve de colher o ônus de ter ficado insatisfeito com o resultado das urnas

Dois shows do cantor sertanejo, um na Bahia e outro em Pernambuco, precisaram ser cancelados, sem previsão de serem remarcados, em decorrência da obstrução das vias públicas feitas por manifestantes antidemocráticos. Em nota, o escritório do artista sinaliza: “A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que cortam o Brasil, impedindo a chegada aos locais em tempo hábil para execução dos trabalhos”.

O cantor vai para cima para baixo do país a bordo de seu jatinho particular. Mas a equipe técnica, os demais músicos e todos os equipamentos de som precisam chegar aos locais de apresentação de ônibus. Ou seja, só com estradas liberadas. Que chato, hein!