A reaproximação de Silvio Santos com o governo Lula

O especial Programa Silvio Santos 60 anos, que foi ao ar neste domingo, 4, teve um aceno especial ao governo Lula (PT). Apresentado por Patricia Abravanel, o especial contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e, de forma calorosa, ela lhe pediu para enviar um recado a Lula. “Mande um abraço caloroso ao nosso presidente”. Não custa lembrar que Patrícia é casada com o ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro (PL), Fabio Farias. E o próprio Bolsonaro circulou diversas vezes pela programação da emissora para falar dos “feitos” de sua gestão.