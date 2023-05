A reação de Isabele Benito, do SBT, ao ser citada por Huck na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ser surpreendida com a abertura do Domingão com Huck deste domingo, 21, em que o Luciano Huck exibiu uma reportagem do SBT dando os devidos créditos aos envolvidos, a apresentadora da emissora paulista Isabele Benito foi às redes sociais mostrar sua gratidão – e felicidade com tanta repercussão. “Alguém falou em realizar sonhos?! SBT sempre foi especialista no assunto e hoje fez isso na TV Globo. Viva a TV Brasileira! Obrigada, Luciano Huck. O que mais importa é a felicidade de Cremilda, né?”, declarou. Na sequência, Isabela ainda mostrou, em outra postagem, seu reencontro com a dona de casa que ficou famosa ao falar, de forma espontânea, que queria mandar um recado a Luciano, da emissora rival.