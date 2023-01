A reação de Claudia Ohana ao espanto das pessoas sobre sua idade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Ohana está cansada de ouvir o mesmo elogio: o de que não aparenta a idade que tem, nem o de que não parece já ser avó. Prestes a completar 60 anos, e no ar como uma riponga que odeia tecnologias em Vai na fé, a atriz falou à coluna.

Sua filha Dandara Guerra ficou hospitalizada com problema na garganta. Como está o estado de saúde dela? Está ótima, em casa, não precisou operar. Ela teve um abscesso, e aí talvez tivesse que fazer uma cirurgia, mas a bactéria foi para a vesícula e depois deu tudo certo. Ela tomou remédio, está bem.

Sua nova personagem critica essa geração multiconectada. Como você se vê nessa discussão? Eu e o Zé Carlos Machado fazemos um casal que anda contra a corrente da novela, que é muito cosmopolita, de cidade grande. Somos a dupla que foi para o mato e tem uma vida completamente fora de tudo, não tem celular, aliás, odeia celular. Já eu adoro mato, mas com sinal de wifi. Sou super conectada!

Há limite para essa conectividade no seu dia a dia? Acho que tem que ter um limite. Às vezes eu me obrigo a dar uma parada. Celular é feito para a gente pegar o tempo todo e tudo está ali no aparelho. Tem que ter um limite tanto do uso, quanto da filosofia de funções dadas a ele. A gente começa a viver em um mundo de fantasia.

Como você lida com o elogio de que “nunca envelhece”? Não acho que seja preconceito, as pessoas envelhecem sim. E com certeza eu também estou envelhecendo, todos nós, aliás. Encaro como um elogio quando se espantam com minha idade. Claro, eu vou fazer 60 anos agora, mas eu me sinto muito bem!

Assusta a marca de 60 anos? Não, eu acho emocionante, eu tenho orgulho de falar que eu farei 60!

Continua após a publicidade