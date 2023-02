A reação de Camila Queiroz com o assédio das fãs na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Camila Queiroz teve que passar por um verdadeiro bloco para acessar o camarote Brahma N°1 na Sapucaí, neste domingo, 19. Sem seguranças e sem o marido, Klebber Toledo, Camila estava com um vestido curto, com diversos recortes losangulares prateados. Depois que deixou o espaço de imprensa, onde celebrou o sucesso na carreira, ela teve que lidar com o assédio das fãs, que formaram um grupo de 20 pessoas ao seu redor. Paciente, ela tirou foto com cada uma delas e ainda sugeriu novos ângulos de fotos. Depois disso, entrou para o camarote, sambando timidamente.