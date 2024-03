A reação de Ana Hickmann ao ouvir relato de outras mulheres

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde dezembro, quando denunciou por agressões físicas o então marido Alexandre Correa, 51 anos, com quem tem um filho, Ana Hickmann, 43 anos, viu-se no meio de uma pancadaria virtual em que lavou a roupa suja em público e foi chamada por ele de alcoólatra e traidora, entre outros impropérios. Recentemente, ela engatou namoro com seu ex-colega de set Edu Guedes, 49, mas a ferida continua bem aberta. “Sei que as pessoas querem me ver forte, só que a verdade é que não estou bem o tempo todo”, disse a VEJA. À frente do matinal Hoje em Dia, da TV Record, ela está gostando de ter virado referência feminina. “Sempre que uma mulher se aproxima e fala quanto minhas atitudes foram importantes para ela, sinto que estou no caminho certo.”. Afundada em dívidas, Ana contratou o ex-ministro Paulo Guedes para gerir seu enrosco financeiro, mas, sobre isso, não tece comentários.

Publicado em VEJA de 29 de março de 2024, edição nº 2886