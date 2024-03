Ana Hickmann, em entrevista exclusiva: ‘Não estou feliz o tempo todo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em dezembro, Ana Hickamnn veio a público denunciar o então marido, o empresário Alexandre Correa, por agressão. O casamento de 25 anos, que resultou em um filho, Alezinho, se desfez. Nos últimos meses, o empresário tem atacado a apresentadora, que acaba de assumir relacionamento com Edu Guedes, seu colega do Hoje em Dia, da TV Record. Orientada pelos advogados, Ana prefere não falar sobre o processo de divórcio, possibilidade de uma nova gravidez ou a respeito das dívidas que teria contraído devido a má gestão do marido. Em conversa exclusiva com a coluna, porém, ela detalha a rotina com o filho e de como se vê sendo exemplo a outras mulheres.

Seja pela TV ou Instagram, você sempre passou a ideia de uma mulher sofisticada e feliz. É possível ser a mesma pessoa o tempo todo – na TV e nas redes sociais? Assim como todo mundo, tenho dias bons e ruins. Não estou feliz o tempo todo, mas entendo que as pessoas que me assistem e me acompanham querem me ver bem e forte. Então, na maioria das vezes, procuro entregar a minha melhor versão. As redes sociais me aproximaram mais do público e, às vezes acabo mostrando meu lado mais frágil também, é inevitável.

Como pessoa pública, você é porta-voz para tantas mulheres que te acompanham. Em algum momento isso se torna um fardo em sua vida? Não é um fardo. Fico muito feliz quando mulheres me contam o quanto a minha trajetória pessoal e profissional as inspira. Não encaro isso como uma cobrança. Tenho muito orgulho da minha história. E, principalmente, todo momento que uma mulher se aproxima e fala o quanto atitudes que tive para lutar em situações difíceis foram importantes na vida dela, acho que a minha missão foi cumprida. A gente passa por situações difíceis, mas nós temos a escolha de lutar e seguir a diante ou ficar triste e se esconder. Sempre fui do lado da mulher que luta e se isso for bom exemplo para elas, quero continuar fazendo isso!

Há um movimento forte de apresentadores de TV seguindo para o Youtube. O que pensa sobre a possibilidade dessas novas fronteiras de comunicação? Acho incrível! Em maio, o meu canal do Youtube completa 7 anos e amo ter esse espaço para me comunicar com as pessoas. Lá, tenho a possibilidade de mostrar mais do meu dia a dia, as minhas viagens, o meu trabalho fora da TV e a minha família. Foi no Youtube que descobri o quanto cozinhar é especial para mim. Me aprimorei para os vídeos, faço testes, crio pratos e hoje tenho um quadro semanal só de receitas.

Como administra a “visibilidade” em tempos de redes sociais? Há um limite a ser colocado? Amo dividir parte da minha vida com meus seguidores. Gosto de compartilhar meus pensamentos, minha rotina e momentos felizes. Não acho que isso atrapalhe a minha felicidade, porque sou bem comedida com o que publico. Escolho o que quero dividir e sei até onde um conteúdo pode ser positivo para dividir com as pessoas.

Como uma pessoa que trabalha bastante, de que forma seu lado mãe se equilibra no dia a dia? A coisa mais importante da minha vida é meu filho! E quando ele nasceu, eu descobri que a gente tem sim o dom de fazer o nosso tempo multiplicar e render muito. Eu não consigo levar o meu filho para a escola todos os dias, mas consigo buscá-lo, acompanho as tarefas e mantenho contato com a direção pedagógica constantemente. Ao mesmo tempo, consigo mostrar para ele o quanto é importante a gente ser responsável, trabalhador, honesto, também consigo dar exemplos do meu dia a dia.

É possível estar presente em todas as atividades do seu filho? Acho que como mãe, não é só o tempo que estou ao lado dele, mas sim, as coisas que consigo trazer para a vida dele. Eu me adapto a rotina dele. Acordo às 5h da manhã todos os dias, assim consigo me preparar, fazer minhas coisas pessoais, para depois descer e montar a mesa do café todos os dias. Acordo o Alezinho às 6h. O jantar é algo sagrado, o almoço é algo mais difícil, porque ele tem atividades na escola. Os momentos que a gente tem junto são de qualidade.

Por que a decisão de não morar na capital? Escolhemos viver no interior, por uma série de motivos, mas pela qualidade de vida, pela segurança, pela escola que meu filho é apaixonado. Ele participa muito das decisões comigo. Às vezes, gasto mais de 4h no trânsito e estrada, mas faço isso feliz, porque sei que ele ama onde vive, que ele é feliz com os amigos dele. Então, como mãe, sinto que tenho que trazer sempre o que é melhor para ele e me esforço para isso.

Que mensagem gostaria de deixar a todos que te admiram e te respeitam? Obrigada por cada mensagem de carinho e apoio que vocês me enviam. Vocês me fortalecem, me encorajam e me dão muito amor. É muito importante saber que tenho tantas pessoas incríveis ao meu lado.