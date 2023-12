A reação da esquerda francesa a presente de Javier Milei dado a Macron

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não foram poucas as críticas recebidas por Emmanuel Macron após posar com uma camisa do Boca Juniors com o slogan de campanha e a assinatura de Javier Milei, que tomou posse neste domingo, 10, n Argentina. “Emmanuel Macron, publicitário do populista libertário Javier Milei”, afirmou Olivier Faure, primeiro secretário do Partido Socialista francês, na rede social X. Líder da França Insubmissa (LFI), Jean-Luc Mélenchon destacou que Macron posou com o slogan de campanha de um “cara que ouve vozes” e que “quer destruir todos os serviços públicos”. “Mais um bom colega para França, caramba!”, ironizou Mélenchon.

Milei publicou em seu perfil na sexta-feira, 8, agradecendo a Macron pela foto segurando a camisa autografada por ele. “Presidente Emmanuel Macron, muito obrigado por sua foto com a camisa do Boca Juniors com minha frase Viva a Liberdade”, escreveu o argentino. A divulgação da foto surpreendeu a opinião pública francesa por causa das posições de Milei e por sua opinião divergente sobre questões prioritárias para Macron, como a mudança climática. Para a posse, em Buenos Aires, o presidente francês enviou Stanislas Guerini, ministro da Transformação e Função Pública, para representá-lo.