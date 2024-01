A radical atitude de Justin Timberlake após polêmicas com Britney Spears

Justin Timberlake cansou da enxurrada de críticas que vinha recebendo nas redes sociais e apagou completamente os posts em sua conta do Instagram. Tudo por causa da divulgação das polêmicas descritas na biografia A Mulher em Mim, da ex Britney Spears. A única que restou foi uma foto de perfil dos olhos do cantor no espelho. Seu desaparecimento das mídias sociais ocorre meses depois dele desativar comentários no Instagram, ao ser duramente criticado quando Britney revelou que fez um aborto ao longo do relacionamento de três anos. Uma fonte disse ao Page Six que o cantor decidiu resolver o problema com as próprias mãos para bloquear as “coisas odiosas e nojentas que estavam dizendo” por meio sua conta.