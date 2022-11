Programação da Flip é interrompida pela Seleção na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A programação oficial da Festa de Literatura Internacional de Paraty (Flip) foi interrompida momentaneamente na tarde desta quinta-feira, 24, por um motivo excepcional: a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O jogo contra a Sérvia fez com que as quarenta mil pessoas se reunissem na Praça da Matriz, em frente a uma das tendas dos autores, para acompanhar a partida da seleção. O primeiro gol fez com que as pessoas vibrassem por Richarlison e companhia. O time de Tite pelo jeito já começa embalado pela torcida de quem veio curtir a cidade do sul fluminense em busca de fortes emoções na literatura.

Veja no vídeo abaixo a vibração do publico no segundo gol, marcado no segundo tempo da partida.

