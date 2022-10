A profecia de Bolsonaro para a final da Libertadores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No último ato de campanha antes do segundo turno das eleições, neste domingo, 30, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) usou parte do discurso para inflamar a maior torcida do mundo, durante evento no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Em uma espécie de profecia sobre a final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Athletico Paranaense, a se realizar neste sábado, 29, o mandatário afirmou categoricamente que o jogo terá uma decisão ‘bolsonarista’. “O jogador de número 22, Rodinei, fará o gol do título para o nosso Flamengo. Assim como fez na final da Copa do Brasil, que o ‘Mengão’ foi campeão”, atiçou.

Vale lembrar que Bolsonaro já declarou ser palmeirense e, no Rio de Janeiro, ter preferência pelo Botafogo, mas isso não o impediu de apelar aos flamenguistas. “Convoco a todos que apoiam o Flamengo: vamos deixar a política um pouco de lado e ir receber os jogadores no aeroporto, depois que eles chegaram com a taça da Libertadores”.