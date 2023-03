A primeira atriz trans a vencer o Prêmio Shell de Teatro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Prêmio Shell de Teatro anunciou os vencedores de sua 33ª edição nesta terça-feira, 21, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, em uma celebração da diversidade. A começar pela primeira artista trans premiada na categoria melhor atriz, Verónica Valenttino, por Brenda Lee e o Palácio das Princesas. “Enquanto vocês já estão fazendo arte, nós ainda estamos brigando para viver. Queremos viver, queremos dignidade, queremos trabalho, queremos sonhar. É possível a todas as travestir, e que bom que já podem perceber que podem sonhar. Não precisam ser putas, não que seja errado ser puta. Mas nossos corpos são nossa melhor arte. Podemos sim sonhar, podemos sim fazer arte”, disse Verónica.

A atriz de 39 anos é natural de Fortaleza, estudou Artes Cênicas no Instituto Federal do Ceará (IFCE), começando a carreira em 2004. Ela vem conquistando importantes prêmios na carreira. Assista a seguir ao vídeo de seu discurso no palco.