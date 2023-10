A primeira ação publicitária de Lázaro Ramos com a filha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna adianta em primeira mão a primeira campanha que Lázaro Ramos faz lado da filha Maria Antônia, de 8 anos. A Seda, marca de cuidado para cabelo do grupo Unilever, lança no dia 2 de outubro uma linha de produtos voltada para cabelos crespos e cacheados. Nesse sentido, a empresa lança o movimento “Uma Princesa Puxa Outra”, que visa a estimular um movimento de autocuidado do cabelo crespo em seus mais variados formatos e texturas. “Falar sobre cultura preta e os principais pilares que habitam nela, como a conexão com a ancestralidade, representatividade positiva, o cuidado com o cabelo e o orgulho por sua textura, é algo que faz parte da rotina da minha família dentro de casa. Poder contribuir para estimular e ampliar a autoestima das pessoas é um convite que eu não poderia negar, principalmente por poder mostrar tudo isso ao lado de quem me inspira e ensina diariamente”, conta Lázaro.