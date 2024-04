A preocupação de Nikolas Ferreira com as meias usadas por Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente Lula (PT) participou, na noite desta quarta-feira, 3, da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Brasília. Durante o evento, ao lado de Janja, o chefe do Executivo usou meias com um desenho de Frida Kahlo, pintora mexicana, que lutou pelos direitos das mulheres e se tornou referência na cultura latino americana. Quem chamou atenção para o detalhe foi o deputado Nikolas Ferreira (PL). “O filho do cara é acusado de agredir a ex com cotoveladas – Ele se silencia, coloca uma meia da Frida Kahlo e simplesmente as feministas não dão um pio. A ‘luta’ delas pelas mulheres vale uma…meia”, escreveu no X.

Na declaração, Nikolas se refere ao imbróglio do filho mais novo do presidente, Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos. Ele foi acusado de agressões físicas e psicológicas pela médica Natália Schincariol, de 29 anos, que registrou boletim de ocorrência sobre o caso. Os dois mantiveram relação nos últimos dois anos, mas se separaram, segundo ela, depois de descobrir supostas traições de Luís Cláudio. O documento cita cinco acusações contra ele – violência doméstica, ameaça, vias de fato, violência psicológica contra a mulher e injúria.

