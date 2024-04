A piada que não surtiu efeito em noite de humoristas com Joe Biden

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mestre de cerimônias do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, que reúne jornalistas e políticos, com a presença do presidente Joe Biden, 81, o comediante Colin Jost, 41, que apresenta o Saturday Night Live, da NBC, teve a ingrata tarefa de entreter a todos antes da comida ser servida. O evento, que acontece desde o início do século passado, é uma oportunidade para os humoristas fazerem dos salões de Washington um campo minado para piadas políticas. Colin, em certo momento, lembrou da polarização na eleição americana e das diferenças entre Biden e Trump. “O candidato que é um famoso playboy de Nova York retirou o direito ao aborto, e o cara que está devolvendo o direito ao aborto é um católico de mais de 80 anos! Como isso faz sentido?”. O sorriso amarelo de Biden e a falta de risos na plateia deram o tom desajustado da piada.