Como John Fetterman chamou atenção em jantar na Casa Branca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No Jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, o senador da Pensilvânia John Fetterman, 54, fez uma escolha pouco convencional no look. Ele compareceu ao evento de gala, que aconteceu no sábado, 27, usando tênis, bermuda e moletom. Os convidados da noite incluíram o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, a primeira-dama Jill Biden, Scarlett Johansson, Billy Porter, Sophia Bush, além de outros políticos e jornalistas. Num mundo onde as figuras políticas são frequentemente associadas ao traje formal e ao estilo tradicional, o republicano se destaca como um político que abraça uma estética mais descontraída. John, com 2 metros de altura, é casado com a brasileira Gisele Barreto, ex-imigrante ilegal no país.