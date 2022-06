A peregrinação de Bolsonaro por emissoras; e onde ele não pisa

O desespero de Jair Bolsonaro (PL) para alcançar o apoio popular e aumentar seu nível de aceitação nas classes C e D é o que o move na peregrinação pela grade televisiva da Rede TV, SBT e Record, além de cadeias de rádio. Na entrevista que foi ao ar na terça-feira, 31, na Rede Massa FM, o presidente criticou, mais uma vez, a Lei Rouanet e disse que só vai a debates no segundo turno. No ano passado, foi a vez dele conversar com o apresentador em seu programa de auditório no SBT. Já a RedeTV! exibiu nesta segunda-feira, 30, dentro do Alerta Nacional, entrevista de 35 minutos que Bolsonaro concedeu a Sikêra Jr. Na ocasião, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, fez uma participação respondendo a uma pergunta indiscreta do apresentador, conhecido por ser, digamos, informal demais em suas colocações. Na Band, o presidente entrou ao vivo nesta terça-feira, 31, no programa Brasil urgente, de Luiz Datena, para comentar as tragédias das chuvas em Recife. No final de fevereiro, Bolsonaro já havia dado uma longa entrevista à TV Record, comentando os feitos de seu governo. Sem previsão de qualquer convite, a Globo continua sendo a única emissora aberta, entre as grandes, onde Bolsonaro não pisa antes dos debates das eleições.